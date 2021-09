Duizenden migranten kamperen onder brug in erbarmelijke omstandigheden in Texas

De afgelopen dagen zijn meer dan tienduizend migranten de Mexicaans-Amerikaanse grensrivier Rio Grande overgestoken. De migranten, waarvan de grote meerderheid Haïtianen zijn, verzamelen zich in een geïmproviseerd vluchtelingenkamp onder een brug in het stadje Del Rio. D De enorme toestroom van migranten overspoelt de overheid, die de oplopende asielaanvragen niet verwerkt krijgen. Daardoor blijven er steeds meer personen bivakkeren onder de brug. Ze leven er in erbarmelijke omstandigheden: het is er vuil, er is amper toegang tot proper water en voedsel en toiletten zijn er niet.