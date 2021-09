Ongebruikte taxi’s worden moestuin voor werkloze chauffeurs

Knalroze of een fel oranje, met een groen dakje bovenop. Zo ziet een verlaten “taxikerkhof” in de Thaise hoofdstad Bangkok er nu uit. Alle onbruikbare taxi’s zijn er omgetoverd tot moestuintjes. In Thailand sloeg het coronavirus hard toe. In het land, dat vooral van toerisme leeft, waren zeer strenge coronamaatregelen van kracht. Taxichauffeurs hadden geen werk meer en kozen ervoor om terug naar huis te keren, met als gevolg dat er honderden taxi’s onbruikbaar werden.

Eén bedrijf heeft daar slim gebruik van gemaakt en heeft de auto’s in gebruik genomen als moestuintjes, waarmee ze hopen om zo veel mogelijk werkloze taxichauffeurs te kunnen voeden. “Dit is onze laatste optie.” zegt Thapakorn Assawalertkun, eigenaar van een taxibedrijf. “De groenten op het dak doen groeien zal de daken niet beschadigen, de meeste taxi’s zijn sowieso al onherstelbaar beschadigd. De motors zijn kapot, de banden zijn plat. Er is niks dat nog kon gebeuren.”