Manchester City en invaller De Bruyne blijven steken op doelpuntloze draw, Lokonga en Arsenal winnen

Op de vijfde speeldag in de Premier League zijn er zaterdagmiddag vier wedstrijden afgewerkt. Landskampioen Manchester City, met Kevin De Bruyne die inviel na 65 minuten, beet zijn tanden in eigen huis stuk op Southampton (0-0). Raheem Sterling zag in de toegevoegde tijd zijn winnende doelpunt in rook opgaan nadat de VAR buitenspel constateerde. City moet genoegen nemen met een (voorlopige) tweede plaats met 10 op 15. Arsenal, met Sambi Lokonga, kon wel met 1-0 winnen.