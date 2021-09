Jeugdbewegingen zamelen 795 kilo zwerfafval in voor World Cleanup Day

Wilrijk - Het afvalverwerkingsbedrijf ISVAG in Wilrijk organiseert dit weekend samen met de jeugdbewegingen in de omliggende gemeenten een zwerfvuilactie in het kader van World Cleanup Day. Zaterdag werd al 795 kilo aan ingezameld zwerfafval bij ISVAG afgeleverd.

Achttien takken van twaalf jeugdbewegingen uit Wilrijk, Hemiksem, Hoboken, Reet, Schelle en Aartselaar meldden zich aan om deel te nemen aan de actie. Bijna tweehonderd kinderen trekken dit weekend op pad om zwerfvuil te verzamelen in straten, parken en bossen. Het afval wordt vervolgens afgeleverd bij ISVAG, die het zal verwerken. De jeugdbewegingen krijgen vijf euro per kilo ingezameld zwerfvuil, met een maximum van 500 euro.

“Het is dus een win-winsituatie voor iedereen. De jeugdbewegingen hebben een leuke buitenactiviteit en sensibiliseren hun leden over afval, terwijl ze ook nog een centje bijverdienen. En wij als ISVAG kunnen een klein beetje bijdragen tot een properdere wereld”, zegt Kristof Bossuyt, voorzitter van ISVAG.

De kinderen verzamelden niet alleen blikjes en plastic flesjes, maar kwamen ook autobanden, een douchestang, kapotte bezemstelen, oud metaal etc. tegen. Ze waren zelf onder de indruk van wat er allemaal rondslingerde en ook van de hoeveelheid zwerfvuil. “Het is nu de derde keer dat we zo’n opruimactie organiseren naar aanleiding van World Cleanup Day en we zien de hoeveelheid zwerfafval jammer genoeg niet afnemen, in tegendeel zelfs”, zegt de ISVAG-voorzitter.

Ook zondag kunnen jeugdbewegingen nog bij ISVAG terecht om het ingezamelde zwerfvuil binnen te brengen voor verwerking.