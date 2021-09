Fiorentina graait zege mee bij Genoa en Vanheusden

Op de vierde speeldag in de Serie A heeft Genoa zaterdag een 1-2 thuisnederlaag geleden tegen Fiorentina. Zinho Vanheusden maakte in het hart van de defensie de 90 minuten vol bij de thuisploeg.

De bezoekers monopoliseerden vanaf de aftrap meteen de bal, maar puurden daar halfweg de eerste helft nog geen goal uit. In de tweede helft kregen ze wel loon naar werken met treffers van Riccardo Saponara (60.) en Giacomo Bonaventura (88.). Het tegendoelpunt op penalty van Domenico Criscito (90.+8) kwam veel te laat. Fiorentina kent met 9/12 een puike seizoensstart, terwijl Genoa met een teleurstellende 3/12 in de onderste regionen bengelt.

Later op zaterdag kijken landskampioen Inter en het Bologna van Arthur Theate elkaar in de ogen in Milaan (18u00) en gaat promovendus Salernitana voor eigen volk op zoek naar zijn eerste punten tegen Atalanta (20u45).

