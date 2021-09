Carrasco geraakt met Atletico Madrid in eigen huis niet voorbij Athletic Bilbao

Atletico Madrid heeft zaterdag puntenverlies geleden in eigen huis tegen Athletic Bilbao, tijdens de vijfde speelronde in La Liga. Het Wanda Metropolitana kreeg geen doelpunten te zien.

Yannick Carrasco betrad na 55 minuten het speelveld, maar slaagde er deze keer niet in om voor de kentering te zorgen. Joao Felix werd in het slot nog van het veld gestuurd met twee gele kaarten voor een elleboog en onsportief gedrag. Atletico prijkt voorlopig nog steeds op kop, met 11 op 15. De Baskische bezoekers hebben twee punten minder en staan momenteel vierde.

Real Madrid kan de koppositie zondag overnemen van zijn stadsgenoot. Daarvoor moeten Thibaut Courtois, Eden Hazard en co wel gaan winnen bij Valencia. Beide teams pakten 10 op 12 in hun eerste vier wedstrijden. Ook Adnan Januzaj en Real Sociedad kunnen over Atletico wippen, als ze zondag de maat nemen van Sevilla voor eigen volk.

Eerder op de dag versloeg Rayo Vallecano Getafe op overtuigende wijze met 3-0, onder meer dankzij een goal van kersverse aanwinst Radamel Falcao. Elche-Levante (18u30) en Alaves-Osasuna (21u00) zijn de resterende zaterdagaffiches in de Spaanse hoogste voetbalklasse.

(belga)