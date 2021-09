Gedetineerde steekt medegevangene neer in gevangenis Merksplas

Merksplas - In de gevangenis in Merksplas heeft een gedetineerde zaterdagnamiddag een medegevangene neergestoken met een scherp voorwerp.

Het incident vond zaterdag plaats tussen 16u en 17u tijdens de wandeling in de gevangenis van Merksplas. “Een gevangene heeft een andere gedetineerde verwond”, bevestigt Serge Rooman, directeur van de gevangenis in Merksplas. “Het personeel heeft meteen de eerste medische zorgen toegediend aan het slachtoffer. Hij is voor verzorging naar het AZ Turnhout, Campus Sint-Elisabeth, gebracht.”

Volgens een van de personeelsleden heeft de dader uitgehaald met een scherf van een eetbord, maar dat kon de directeur niet bevestigen.

“Het onderzoek is volop bezig”, legt de directeur uit. “Het incident vond enkel plaats tussen die twee personen. Er zijn geen personeelsleden of andere gevangenen bij betrokken geweest. De rest van de wandeling is in alle rust verlopen.”

De verdachte wordt nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Het is nog niet duidelijk wat zijn motieven waren.

