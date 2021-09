Mazzu-time: Union springt naar leidersplaats na laat doelpunt van Sorinola tegen tienkoppig Zulte Waregem

Union heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van een tienkoppig Zulte Waregem. Even leek het mis te gaan toen Gano een kwartier voor tijd de gelijkmaker tegen de touwen werkte, maar Matthew Sorinola schoot Union met een schitterende plaatsbal vijf minuten voor tijd alsnog naar de overwinning. Union springt zo naar de eerste plaats in het klassement.

Francky Dury moest het zaterdagavond stellen zonder zijn topschutter en man in vorm Jelle Vossen. Dompé en Kutesa werden in de ploeg gedropt, zij moesten samen met Gano dan maar voor het gevaar zorgen bij Essevee. Mazzu verraste dan weer door kapitein Teddy Teuma op de bank te zetten, Damien Marcq stond wel in de basis tegen zijn ex-ploeg.

De start van de wedstrijd was niet bepaald verschroeiend. Union nam wel het initiatief, maar echt doordrukken deed het niet. Tot bij Abdoulaye Sissako het licht uitging. De 23-jarige Fransman torpedeerde de benen van Senne Lynen, scheidsrechter Christophe Dierick twijfelde niet en greep naar de achterzak. Met een mannetje minder was het voor Essevee zake om tegen een opnieuw enthousiast Union niet meteen een tegendoelpunt te krijgen, de thuisploeg trok logischerwijs vol de kaart van de aanval. Haast meteen na de rode kaart kreeg Casper Nielsen een uitgelezen mogelijkheid op de 1-0, maar de Deen schoot voorlangs.

Eenrichtingsverkeer

Het was het startschot van een half uurtje eenrichtingsverkeer. Deniz Undav werkte een knappe voorzet van Vanzeir eerst voorlangs, vijf minuten later trof de Duitser de binnenkant van de paal. Ook Nielsen kon niet scoren, al had zijn schitterende pegel vanop afstand een beter lot verdiend. Zulte Waregem probeerde via Gano voor wat dreiging te zorgen, maar de boomlange spits knikte op het halfuur zijn beste mogelijkheid naast. Het slotkwartier had wat minder animo in petto. Union kon nog één keer dreigen via een bedrijvige Lapoussin, maar de international van Madagaskar kon zijn volley niet kadreren. Bijna kreeg de thuisclub nog het deksel op de neus in de toegevoegde tijd van de eerste helft: Srarfi kapte zich handig vrij en leek te gaan scoren, maar zijn schot spatte uiteen op de lat: 0-0 aan de rust.

Zulte Waregem moest nog 45 minuten zien stand te houden om een puntje mee te pakken uit het Dudenpark. Na een dikke minuut kon dat plan al bijna de vuilbak in: een afstandsschot van Senne Lynen zoefde maar net naast de kooi van Bostyn. Vijf minuten later was het wel prijs: Lapoussin stuurde met een subtiel balletje Lynen diep, hij legde terug op Deniz Undav die de 1-0 voorbij Bostyn in doel schoof. Een verdiende treffer voor de thuisploeg.

Gano bestraft nonchalance

En nu doordrukken, zou u denken. Maar niets was minder waar. Union nam de voet van het gaspedaal en liet het balbezit soms zowaar aan de uitploeg. Essevee probeerde wel, maar ofwel ging het mis in de opbouw, ofwel was de afwerking te zwak. Dompé, Gano en Kutesa kwamen alledrie in schietpositie, maar Moris hoefde de bal telkens maar op te rapen.

Een kwartier voor tijd werd de nonchalance van de thuisploeg dan toch bestraft. Dompé bracht de bal op het eerste zicht ongevaarlijk voor doel, maar Kandouss miskeek zich waardoor Gano het leer in doel kon verwerken.

Sorinola met zijn eerste

Alles was te herdoen voor de thuisploeg, dat nog een kwartier de tijd had om toch met de drie punten aan de haal te gaan. Via invaller Mitoma kwam het ei zo na meteen weer op voorsprong, maar Bostyn had een goede parade in huis. Het was uiteindelijk een andere invaller die het Dudenpark op zijn kop zette: Sorinola zette een knappe één-twee op met Undav en plaatste het leer nadien schitterend in de verste hoek: 2-1. Het eerste doelpunt van Sorinola in het shirt van Union, en wat voor één!

Het was een opdoffer die Zulte Waregem niet meer te boven kwam. Teuma kwam zelfs nog dicht bij de 3-1, maar zijn volley ging naast. Dankzij de overwinning komt Union opnieuw aan de leiding in de Pro League, Zulte Waregem blijft achter met een teleurstellende 8 op 24.