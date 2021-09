Libanon treft 20 ton ammoniumnitraat aan in opslagplaats in Bekavallei

De Libanese autoriteiten hebben 20 ton ammoniumnitraat in beslag genomen - dezelfde chemische stof die leidde tot de verwoestende ontploffing vorig jaar in de haven van Beiroet. De ontdekking gebeurde in het oosten van het land, waar de Hezbollah sterk staat, zo berichten Libanese media zaterdag.

De Libanese veiligheidsdiensten voerden vrijdag een huiszoeking uit in een opslagplaats in de Bekavallei. Daarbij werd een grote hoeveelheid ammoniumnitraat aangetroffen, opgeslagen in een vrachtwagen.

De minister van Binnenlandse Zaken Bassam Mawlawi ging ter plaatse en vroeg aan de ordediensten om het gebied te beveiligen. “We moeten dit goedje naar een veilige plaats overbrengen, weg van het zonlicht en van warmte, om een ramp te vermijden”, zei hij. Volgens een verantwoordelijke van de opslagplaats was de stof bedoeld voor gebruik in de landbouw.

Ammoniumnitraat werd in het verleden gebruikt als explosief in de mijnbouw en bij infrastructuurwerken, en later als onderdeel van kunstmest voor de landbouw. Maar het product kan ook voor terroristische doeleinden gebruikt worden.

Het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet, waarbij meer dan 200 mensen omkwamen en duizenden gewond raakten, is nog altijd aan de gang.

