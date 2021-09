Bologna en scorende Theate lopen tegen oplawaai aan bij landskampioen Inter

Op de vierde speeldag in de Serie A heeft een verplaatsing naar landskampioen Inter Milaan zaterdagavond een pandoering opgeleverd voor Bologna. Het verloor met zware 6-1. Arthur Theate (ex-KV Oostende) kopte als invaller wel nog de eerredder in het slot tegen de touwen.

Het duel was amper zes minuten ver en Lautaro Martinez had de score op assists van Denzel Dumfries al geopend voor de Milanezen.

🎯 | Denzel Dumfries met een assist om 'u' tegen te zeggen! 🌪️🏃 #InterBologna pic.twitter.com/idR5e5RSxs — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 18, 2021

Op het halfuur verdubbelde Milan Skriniar de kloof. Nicola Barella (34.) besliste nog voor halfweg de partij met de 3-0. Matias Vecino (54.) en Edin Dzeko (63. en 68.) voltrokken de afstraffing. Arthur Theate scoorde wel de 6-1 en opent zo zijn rekening voor Bologna.

🇧🇪 | Arthur Theate maakt zijn eerste goal in de Serie A! 🔥👏 #InterBologna pic.twitter.com/2ipjrY5tHy — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 18, 2021

Inter hijst zich dankzij de triomf voorlopig aan de leiding, al kunnen Roma, AC Milaan en Napoli wel nog haasje over spelen als zij hun wedstrijden later op de speeldag winnend weten af te sluiten.

Eerder op zaterdag leed Genoa, met Zinho Vanheusden 90 minuten in het hart van de defensie, een 1-2 thuisnederlaag tegen Fiorentina, dat met 9/12 een puike seizoensstart kent. Genoa bengelt met een teleurstellende 3/12 in de onderste regionen. Later op de avond gaat promovendus Salernitana voor eigen volk op zoek naar zijn eerste punten, tegen Atalanta.

Foto: ISOPIX

(belga)