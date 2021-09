Club Brugge zal het graag zien: RB Leipzig kan ook bij Keulen niet winnen

RB Leipzig, de volgende tegenstander van Club Brugge in de Champions League op 28 september, heeft zijn draai onder nieuwe coach Jesse Marsch nog niet gevonden. Het geraakte zaterdag niet verder dan 1-1 bij Keulen.

De bezoekers zagen tot twee keer toe een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel, in de zesde en de 66e minuut. Even voor het uur scoorde de thuisploeg wel een geldig doelpunt via Anthony Modeste. De derde treffer was de goede voor Leipzig: Amadou Haidara (72.) zorgde alsnog voor een punt.

De Duitse vicekampioen zag trainer Julian Nagelsmann aan het einde van afgelopen seizoen naar Bayern München vertrekken en heeft zijn competitiestart volledig gemist met een povere 4/15.

Nagelsmann gaat het momenteel beter voor de wind. Eerder op de dag versloeg zijn Bayern Bochum met vooroorlogse 7-0 cijfers en keek bankzitter De Medina toe hoe Arminia Bielefeld een punt sprokkelde tegen Hoffenheim (0-0). Verder kwamen ook Mainz en Freiburg niet tot scoren en hield Augsburg de punten thuis tegen Mönchengladbach met de late winning goal van Florian Niederlechner (81.).

