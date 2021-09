Ziekenhuizen zien een opvallende stijging van het aantal opnames van zuigelingen, peuters en kleuters. Ook lagereschoolkinderen worden binnengebracht. “En dat is vroeger op het jaar dan normaal”, zegt pediater Marc Raes van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Kinderartsen hebben het vandaag drukker dan gewoonlijk in de ziekenhuizen. Brusselse dokters zijn nu nog aan het bekomen van een ongeziene drukte in juli en augustus. “Dat komt omdat we uitzonderlijk ...