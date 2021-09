“Wesley al meteen als vanouds, Maouassa moet nog wat boterhammen eten”

Het galakostuum van de Champions League was in Jan Breydel gebleven. Club Brugge mocht blij zijn met een punt in Charleroi, te danken aan uitblinker Simon Mignolet, maar het pakte er in de extra tijd drie. Wesley Moraes en Faitout Maouassa mochten voor het eerst aan de wedstrijd beginnen en deden dat met wisselend succes.