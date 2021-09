Postbediende moet burgers straks helpen met computerzaken

Bpost zal binnenkort in zijn kantoren burgers moeten helpen die niet goed met een computer uit de voeten kunnen. Dat staat in de nieuwe beheersovereenkomst die minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) afgelopen week heeft afgesloten met het postbedrijf.

Tijdens een proefperiode van tweeënhalf jaar krijgen 65 van de 650 Belgische postkantoren ‘digihubs’ of digitaal loketten. “Die kantoren zullen digitale ondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld om een dossier samen te stellen, een bezwaar te maken tegen een boete, een abonnement voor openbaar vervoer te vragen, of een digitale toepassing van de overheid, zoals My Pension of Tax-on-web, te gebruiken”, zegt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen). Als de resultaten van het proefproject positief zijn, zal de dienst worden uitgebreid naar andere kantoren.

Financiële basisverrichtingen, zoals overschrijvingen, kunnen vandaag al worden uitgevoerd in postkantoren en postpunten. Maar Bpost gaat met andere banken bekijken of ook zij hun diensten kunnen aanbieden. Volgens de nieuwe beheersovereenkomst tussen de regering en Bpost moet het postbedrijf minstens 350 bankautomaten behouden en tenminste één automaat voorzien in gemeenten waar geen andere bankautomaat beschikbaar is. Steden en gemeenten zullen de mogelijkheid hebben om, op eigen kosten, de installatie van een bijkomende automaat aan te vragen.

De Sutter benadrukt dat “40 procent van de Belgische bevolking digitaal kwetsbaar is. Willen we vermijden dat mensen achterblijven, dan zijn die menselijke en fysieke contactpunten essentieel.” Een soortgelijk systeem met digihubs bestaat onder meer al in Frankrijk en Portugal. Een aantal gemeenten organiseert bij ons ook al dergelijke initiatieven, bijvoorbeeld in bibliotheken. Het pilootproject met de 65 kantoren zal zich daarom voornamelijk toespitsen op gemeenten waar vandaag weinig voorzien is om de burger digitaal op weg te helpen. De postbediendes krijgen dus ook een nieuwe taakomschrijving. Hoe die er precies zal uitzien en welke opleidingen daarvoor allemaal nodig zullen zijn, is nog niet vastgelegd.

Groene post