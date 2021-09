Man zonder coronapas mag park niet binnen en schiet op bewakers in Frankrijk

Een man die in de stad Chambéry, in de Franse Alpen, een park niet binnen mocht omdat hij geen coronapas kon voorleggen, heeft twee bewakers met een revolver verwond. Het duo verkeert niet in levensgevaar.

De man wilde zaterdag het parc du Verney in Chambéry binnengaan. Omdat daar een loopevenement voor het goede doel plaatsvond met duizenden deelnemers, moest hij een gezondheidspas kunnen voorleggen. Met dat bewijs moeten Fransen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, recent een negatieve test hebben afgelegd of al COVID-19 hebben gehad. De pas wordt gebruikt op plekken waar veel mensen samenkomen en bijvoorbeeld op café of restaurant.

Volgens het parket had de man, die “ernstig dronken” was, geen gezondheidspas en werd hij dus uit het park geweerd. “Dat stond hem niet aan en hij is gewapend teruggekomen. Na omstandigheden die nog moeten worden opgehelderd, schoot hij twee keer op de bewakers en verwondde hij hen beiden.”

Het ging om schoten met een revolver. De ene bewaker werd geraakt aan een vinger, de andere in de buik. Ze verkeren niet in levensgevaar, aldus het parket.

De schutter vluchtte na het incident weg in de richting van het treinstation van Chambéry. Hij werd al snel opgepakt en vervolgens in voorlopige hechtenis genomen.

