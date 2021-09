Jonge Red Flames in kwalificatiepartij voor EK U19 te sterk voor Slovenië

In de kwalificaties voor het EK U19 hebben de jonge Red Flames zaterdag in het Russische Volgorad ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Slovenië moest met 5-0 voor de bijl. Luna Vanzeir (2e); Lore Jacobs (17e), Marie Detruyer (33e), Lina Meeuwis (43e) en Lyndsey Van Belle (46e) scoorden.

Woensdag wonnen de Belgen al met 1-0 van Rusland. Dinsdag geven ze Duitsland partij. Duitsland won met 6-1 van Slovenië, maar speelde 0-0 gelijk tegen Rusland. Aan een gelijkspel hebben de Belgen dus genoeg voor groepswinst.

Het gaat in Rusland nog maar om de eerste kwalificatieronde. De laatste van de groep zakt naar de B-divisie en wordt in de tweede ronde vervangen door een groepswinnaar van die B-divisie. In de tweede kwalificatieronde stoten alle groepswinnaars en de beste tweede door naar het hoofdtoernooi.

(belga)