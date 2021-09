36 steden en gemeenten organiseren Autoloze Zondag

De wagen is zondag taboe en de voetgangers en de fietsers regeren in 36 steden en gemeenten. Autloze Zondag is de gelegenheid om mensen te laten kennismaken met duurzame oplossingen, zegt organisator Mobiel 21.

Autovrije Zondag valt midden in de Week van de Mobiliteit, die van 16 tot 22 september plaatsvindt. “Opvallend is de grote betrokkenheid van buurtbewoners tijdens deze editie van de Autovrije Zondag”, zegt Sanne Vanderstraeten, projectleider bij Mobiel 21. “Speelstraten en buurtfeesten domineren het programma. Zo roepen Hove en Aarschot massaal op om speelstraten in te richten tijdens de Autovrije Zondag. En De Pinte organiseert een Autoloze Wijkdag waar de buurtbewoners vrij spel krijgen.”

Autovrije Zondag valt dit jaar ook in dezelfde periode als het Wereldkampioenschap Wielrennen. Verschillende Vlaamse gaststeden en gemeenten, zoals Brugge en Leuven, zetten tijdens dit wielerfeest alles op alles om duurzame mobiliteit een podium te geven. Zij maken een speciaal alternatief voor de Autovrije Zondag in het teken van het Wereldkampioenschap.

“Gezondere lucht, meer rust en ruimte en veiliger verkeer. Een dag zonder koning auto doet deugd aan de oren, de longen en het hart. Een Autovrije Zondag laat mensen kennismaken met duurzame oplossingen. Het is de ideale gelegenheid om verschillende mobiliteitsalternatieven te testen, zoals (elektrische) fietsen, e-steps en meer te leren over deelmobiliteit en openbaar vervoer”, benadrukt Vanderstraeten.

Autovrije Zondag is ook een gevestigde waarde in de 19 Brusselse gemeenten. Het Brussels gewest is voor een dag opnieuw de grootste autovrije zone van Europa.

De steden en gemeenten die meedoen, zijn Aarschot, Antwerpen, Asse, Beveren, Boortmeerbeek, Brussel, De Pinte , Deinze, Dendermonde, Diest, Gent, Grobbendonk, Vorselaar, Haacht, Haaltert, Heist-op-den-Berg, Hove, Ichtegem, Ieper, Kortrijk, Landen, Lier, Mechelen, Meise, Merelbeke, Oudenaarde, Roeselare, Rotselaar, Sint-Niklaas, Tienen, Tongeren, Turnhout, Veurne, Vilvoorde, Wevelgem, en Zottegem. Hasselt organiseerde op 12 september al een Autoloze Zondag.