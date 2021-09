Na bomen ook huizen: Californiërs wikkelen huis in folie uit vrees voor bosbranden

Er werden al bomen inpakt om de kans op vernieling tegen te gaan. Maar nu hebben ook enkele eigenaren hun vakantiewoning ingepakt met speciale aluminiumfolie als bescherming tegen de bosbranden die in de Verenigde Staten woeden. “Het is best duur, maar ik ben toch blij dat we het gedaan hebben.”

In de Verenigde Staten hebben ze opnieuw te maken met felle bosbranden. Dit keer in Sierra Nevada, een bergketen in het westen van het land. En daardoor komt ook het Sequoia National Park in gevaar. Daar staan de grootste en oudste bomen ter wereld. Om die te beschermen besloot de brandweer om de bomen in te pakken met iets dat lijkt op aluminiumfolie. Dat kan korte tijd tegen hevige hitte en werd in het verleden al met succes gebruikt om gebouwen te beschermen tegen oprukkend vuur.

En daarin zag ook de Amerikaan Martin Diky zijn redding. Hij spendeerde zo’n 6.000 dollar (5.100 euro) aan de speciale folie en pakte zijn volledig vakantiehuis, ter waarde van 700.000 dollar, in. “Het is best duur. En we gaan ons stom voelen als ze het vuur kunnen blussen voor het te dichtbij komt”, zei hij. “Maar ik ben toch erg blij dat we het gedaan hebben. Het was best zenuwslopend toen de vlammen van de helling afkwamen.”

Het idee is dat de folie ervoor zorgt dat de warmte wegleidt van gebouwen en zo helpt te voorkomen dat brandbare materialen ontbranden. Het houdt ook in de lucht zwevende sintels - een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van bosbranden - van het glijden door ventilatieopeningen en andere openingen in een huis. Met een rug van glasvezel en acryl lijm zijn de folies bestand tegen hitte van maximaal 1.022 graden Fahrenheit (550 graden Celsius).

Foto: AP

Diky kocht de verpakking bij een bedrijf dat 95 procent van hun producten verkoopt aan de US Forest Service en de National Park Service. Dit jaar alleen al zou de Forest Service zo’n 600 tot 700 gebouwen, bruggen en andere structuren ingepakt hebben met de folie.

Toch wordt het nog niet door iedereen gebruikt. Het aanbrengen van de verpakking is niet zo gemakkelijk en ook de prijs is nog relatief hoog. Tegen Diky hadden ze gezegd dat drie mensen het huis zouden kunnen inpakken in 3,5 uur. “Ik had vier werkmannen mee en we werkten tot ver in de nacht. We zijn 12,5 uur bezig geweest”, zei hij. Onderzoekers denk dat er in de toekomst wel meer mogelijkheden zijn als de techniek verbetert.

Ook hangt de effectiviteit af van de duur van de bosbrand. In een ideaal scenario zijn de vlammen binnen tien minuten weggetrokken. In gebieden waar er meer huizen staan en de branden urenlang kunnen woedden, is het minder effectief.