Coach Ancelotti predikt voorzichtigheid met Eden Hazard: “Twee matchen op rij, dat zal niet eenvoudig zijn”

Eden Hazard zit vanavond wel degelijk in de selectie van Real Madrid voor de wedstrijd op het veld van Valencia. Maar of hij zal spelen, is verre van zeker. Trainer Carlo Ancelotti wil weinig risico’s lopen met de Rode Duivel vanwege een licht knieletsel.

Hazard trainde de voorbije dagen met de groep en reist bijgevolg mee af naar Valencia. Al wil de coach van Real Madrid het voorzichtig aanpakken. “Eden is klaar tussen aanhalingstekens”, zei de Italiaan op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. “Hij heeft afgelopen week op San Siro geen seconde gespeeld omdat hij lichte hinder ondervond aan de knie. Ook vrijdag had hij nog wat last. We wachten dus nog even af. Hij is aan de beterhand maar we moeten voorzichtig omspringen met hem. Hij heeft een verleden met blessures en hem twee matchen op rij laten spelen, dat zal niet eenvoudig zijn. Eden is nog niet op het niveau dat we voor ogen hebben maar hij werkt hard en we hebben er alle vertrouwen in dat hij naar zijn beste vorm aan het toegroeien is.”