Ex-verslaafde neemt Brasschaatse privékliniek over waar hij zelf afkickte: “Ik bestónd alleen nog. Nu leef ik weer”

“Ik ben op 35-jarige leeftijd geboren in Zuid-Afrika.” Na twintig jaar vol verslavingsproblemen ging Koen Maes (37) via de Brasschaatse verslavingskliniek Action on Addiction twee maanden afkicken in Zuid-Afrika, gevolgd door nog een nazorgtraject. Intussen is hij zelf gecertificeerd verslavingscounselor. Op 20 september neemt hij samen met Stefanie Antonissen (33) de Brasschaatse privékliniek over die hem zijn leven terugschonk.

“They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes I’ve been black but when I come back, you’ll know, know, know.” Amy Winehouse zong het, Koen Maes uit Pulderbos weet wat het betekent. Al ...