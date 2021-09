Nee, Brussel is niet te laat in actie geschoten. En nee, er zijn geen kansen gemist, zo reageert Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) op de vele kritiek. “Het blijft gewoon extreem, extreem moeilijk. Sommigen willen die realiteit gewoon niet inzien.”

De afgelopen weken en maanden dook de Brusselse gezondheidsminister Alain ­Maron amper op in de pers, laat staan in de Vlaamse kranten en tv-studio”s. Maar nu gaat de Ecolo-minister in De Standaard toch ...