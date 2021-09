Hallerbos officieel erkend als natuurreservaat: “Bloemenpracht zette het bos internationaal op de kaart”

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) heeft het Hallerbos in Halle officieel erkend als natuurreservaat. “Het is over de landsgrenzen heen misschien wel het bekendste natuurdomein van Vlaanderen”, aldus Demir. “De jaarlijkse bloemenpracht tijdens de lentebloei van de hyacinten zette het bos internationaal op de kaart.”

“Het Hallerbos is één van de mooiste domeinen die het Agentschap voor Natuur en Bos beheert. En ook zonder hyacinten is het naar Vlaamse normen met bijna 600 hectare een groot en bijzonder waardevol bos. We hadden de voorbije jaren de kans het bos een beetje groter te maken, ik kwam er zelf al twee keer boompjes planten. Nu wil ik ervoor zorgen dat het bos ook een volwaardig natuurreservaat wordt en die bescherming krijgt die ze verdient.”

Door de erkenning als natuurreservaat worden de natuurwaarden in het gebied beter beschermd. Bovendien zorgt de erkenning als reservaat ervoor dat het gebied in principe tot in de eeuwigheid van de bescherming kan genieten. Patrick Huvenne, regiobeheerder bij Natuur en Bos, is blij met de beslissing: “Dit is ook een erkenning voor onze inspanningen.”

De minister kondigt aan dat ze ambitieuze plannen koestert voor de verdere versterking van het bos. “Als onderdeel van het Vlaamse Actieplan Ecologische Ontsnippering wil ik, samen met de minister van Mobiliteit, de bouw van een eco-recreaduct over de Brusselse Ring realiseren. Dat eco-recreaduct zal de twee helften van het Hallerbos verbinden. In de volgende drie winters zullen we het Hallerbos door bijkomende bosuitbreiding elk jaar een beetje meer met de nabije natuurdomeinen verbinden”, klinkt het bij de minister.