Vandenbroucke: “Ventilatie in fitnesscentra, horeca en discotheken wordt verplicht”

Ventilatie verplichten. Dat is volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het sleutelwoord na het laatste Overlegcomité. Dat zei hij zondag in de Zevende Dag op VRT. Maar hij sprak ook over de derde prik en de mogelijkheid van een coronapas voor bezoekers van woonzorgcentra en ziekenhuizen.

Het belangrijkste resultaat van het laatste Overlegcomité? Ventilatie. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) tijdens de Zevende Dag zondag. “De tijd van vrijblijvendheid inzake ventilatie, daar gaan we een eind aan maken. We hebben vrijdag beslist dat we goede luchtkwaliteit gaan verplichten in horeca, fitnesscentra, sportinfrastructuur, discotheken en feestzalen. Dat betekent ventilatie of bepaalde technologieën die het virus doden. Dat wordt verplicht. Er komt een overgangsperiode, maar het is wel essentieel. Als je echt van de mondmaskers af wil, zal je moeten ventileren en voor goede luchtkwaliteit zorgen”, zei Vandenbroucke.

Ook in het onderwijs? “Absoluut. Dat is ongelooflijk belangrijk voor het welzijn van kinderen”, zei de minister. Maar hij gaf wel aan dat die bevoegdheid bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (CD &V) ligt. “Die ventilatie is overigens ook belangrijk in het griepseizoen. Minder kinderen zullen thuis zitten, er zal minder schoolverzuim zijn, meer aandacht in de klassen en je zal met een gerust geweten kunnen zeggen dat quarantaineregels soepeler kunnen. Dat als je zorgt voor ventilatie in alle lokalen.”

Derde prik

Tijdens zijn passage in de Zevende Dag gaf minister Vandenbroucke ook meer toelichting over de derde prik. “We zijn nu bezig met de uitnodigingen te versturen naar mensen met een verzwakte weerstand. Maar er zijn ook wetenschappelijke aanwijzigingen dat je aan een derde prik kan denken voor de typische bewoners, hoogbejaard en kwetsbaar, van een woonzorgcentrum.” De minister verwacht de komende dagen een wetenschappelijk advies daarover.

Oudere mensen die nog thuis wonen vormen momenteel wel nog een discussiepunt. Ook daarover wil de minister advies inwinnen. “Maar op dit moment hebben we geen elementen die erop wijzen dat we alle 65-plussers een derde prik moeten geven.”

Ook het Covid Safe Ticket kwam zondag aan bod. De minister is voorstander van zo’n bewijs voor bezoekers van een woonzorgcentrum. Maar hij ziet er ook een voordeel in voor ziekenhuizen. Al is dat laatste volgens Vandenbroucke waarschijnlijk moeilijker te organiseren.

Zelf wil hij geen verplichting opleggen. Daarvoor kijkt hij naar de deelstaten.