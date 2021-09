Dochter van Bart De Wever verruilt Deurne voor New York: “Zelf nooit die kans gekregen”

Deurne - Katrien De Wever (19), de oudste dochter van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), ruilt ons land een jaar lang in voor de VS. “Ik heb zelf nooit in het buitenland kunnen studeren”, zegt Bart De Wever. “Ik vind het dan ook zeer fijn dat mijn dochter die kans wel krijgt en een jaar les gaat volgen in New York.”

Zaterdagavond maakte het gezin De Wever de voorlopig laatste wandeling in Antwerpen met volle bezetting. Een dag later werd Katrien De Wever op Zaventem uitgezwaaid. “Gezien het tijdsverschil zal ze tegen de lunch in New York landen”, zegt Bart De Wever.

Foto: RR

Kleine kindjes worden groot en dat betekent dat ze het nest verlaten. “Het is natuurlijk wel even slikken om je dochter naar de andere kant van de wereld te zien vertrekken. Het had ook iets dichter bij huis gemogen. Maar, dit is een fantastische ervaring voor Katrien. We zijn blij dat we haar dit kunnen geven.”

Katrien De Wever gaat studeren aan het internationaal taalonderwijsbureau Education First. “Ze krijgt daar een intensief taalbad en het is de bedoeling dat ze op het einde van dat jaar het Engels even goed beheerst als een native speaker. Neem van mij maar aan dat het een pittige opleiding is”, zegt Bart De Wever.

Spijt

Zelf had Bart De Wever ook graag een tijdje in het buitenland gestudeerd. “Maar dat konden mijn ouders niet betalen en toen ik in Leuven studeerde heb ik de kans laten voorbijgaan om een tijdje in Heidelberg les te volgen. Ik heb er nog spijt van.”

Katrien De Wever komt in een typisch Amerikaanse campus terecht. “En ze moet veertig minuten reizen om in het centrum van New York te geraken. Zeg maar van Kapellen naar het centrum van Antwerpen.”

Een bezoekje aan hun dochter heeft de familie De Wever nog niet gepland. “Je mag het land in om te werken en te studeren. Maar een citytrip vanuit België is door corona voorlopig nog uitgesloten. Ach, een jaar is zo voorbij.”