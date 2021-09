Aantal coronabesmettingen daalt in Vlaanderen en Brussel, maar stijgt fors in Wallonië

Het aantal coronabesmettingen neemt verder af in Vlaanderen ( min 3 procent) en Brussel (min 2 procent). Maar in Wallonië is er een stijging met 12 procent. Dat zegt Bart Mesuere van UGent.

De afgelopen week, van 8 tot 14 september, waren er in ons land 13.953 nieuwe bevestigde besmettingen. Dat zijn er 378 of 3% meer dan de week voordien. In Vlaanderen en Brussel er is een daling van respectievelijk 3% en 2%. In Wallonië is er een stijging van 12%.

— Bart Mesuere (@BartMesuere) September 19, 2021

“In Luik en Namen zien we bij de bevestigde besmettingen al enkele weken een stijging van 20% en meer. Door de start van het schooljaar nam het aantal uitgevoerde testen toe met 14%. De positiviteitsratio zakt naar 4.9%.

Het aantal ziekenhuisopnamen is volgens Mesuere verder gedaald. Er worden elke dag gemiddeld 59.9 nieuwe covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 11% minder dan vorige week. Er verblijven in totaal 713 (+1%) patiënten gehospitaliseerd waarvan 213 (-6%) op intensieve zorgen. Per dag sterven gemiddeld 7 mensen aan Covid-19.

Afgelopen week werd, zo zegt Mesuere op Twitter, gestart met het toedienen van een derde prik aan ruim 300.000 personen met een verzwakt immuunsysteem.

Het volledig gevaccineerde deel van de bevolking stijgt van 71.5% naar 72%.