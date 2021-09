Vrienden barricaderen huis van pasgetrouwd koppel met gevulde houten vaten: “Boontje komt om zijn loontje”

Kontich / Rumst - Passanten aan de Pierstraat in Kontich merkten zaterdag in de vooravond een opvallende muur aan houten vaten voor een woning. Het blijkt om een grap van vrienden van het bruidspaar Jannick en Vicky Janssens te gaan.

Nu dat trouwpartijen opnieuw mogen doorgaan, profiteren velen van de nieuwe vrijheid. Zo ook Jannick Scheers en Vicky Janssens uit Kontich. Ruim tweehonderd genodigden werden ’s avonds in een feesttent aan de Kontichsesteenweg in Reet verwacht.

Toch waren een aantal van de gasten daar niet de ganse tijd aanwezig. Ze trokken naar de woning van het jonge paar om ze te barricaderen met een massa houten tonnen. Die werden gevuld met water en vakkundig voor de deuren van het huis geplaatst.

De echte daders Tom, Dennis, Thomas en Niels. Foto: RR

“Boontje komt om zijn loontje”, zegt Stijn Scheers. “Yannick is immers steevast te vinden voor dergelijke fratsen. Het was nu aan hem om dit zelf eens mee te maken. Yannick verkoopt en verhuurt houten tonnen en aanverwante zaken. Hierdoor hadden we ter plaatse voldoende materiaal om het jonge paar in de vroege uurtjes voor een afgesloten woning te plaatsen.”