Transportbedrijf Xwift schenkt 1.000 euro aan al wie nieuwe chauffeur aanbrengt, de chauffeur zelf krijgt nog meer tekenpremie

Nazareth - Als je iemand kent met een rijbewijs C of CE, dan maak je kans om 1.000 euro te verdienen. Xwift, een transportbedrijf uit Nazareth, geeft die premie namelijk aan iedereen die hen een nieuwe chauffeur levert. De chauffeurs zelf krijgen een tekenpremie van liefst 2.000 euro.

“Om aan de noden van onze ruim 2.600 klanten te voldoen, zoeken we 25 nieuwe chauffeurs”, zo meldt Xwift in een persbericht. Maar die chauffeurs ook vinden, blijkt niet zo makkelijk. “Vrachtwagenchauffeur is al langer een knelpuntberoep en sinds deze zomer gaat het harder dan ooit. De transportsector is vandaag overbevraagd en er is een stevige war for talent aan de gang.”

En dus moet Xwift “het gaspedaal wat steviger induwen”. Iedereen die een nieuwe chauffeur kan aanbrengen - “het maakt niet uit wie u bent” - kan 1.000 euro verdienen. “Heb je iemand in de kennissenkring die een rijbewijs C of CE heeft en weet je dat hij of zij op zoek is naar een andere werkgever, meld het dan via onze website.”

Als Xwift jouw kennis de chauffeur aanwerft, dan ontvang je als aanbrenger 500 euro in de eerste week na opstart en nog eens 500 euro bij een verlenging van het contract na drie maanden. De chauffeur zelf krijgt een tekenpremie van 2.000 euro.

“Ik ben bereid om ver te gaan in onze zoektocht naar betrouwbare en loyale chauffeurs”, zegt CEO Pieter Denys. “We laten vandaag veel potentieel liggen omdat we onze capaciteit aan vrachtwagens te weinig kunnen benutten. Zo zien we potentiële groei in rook opgaan. Ik wil dan ook meer dan ooit investeren in mensen, die mee met ons willen bouwen aan de groei van Xwift. We doen er dan ook alles aan om het onze mensen naar hun zin te maken.”

De regels op een rijtje:

1. Alleen chauffeurs C/CE met een geldig rijbewijs komen in aanmerking.

2. De chauffeur komt op sollicitatiegesprek en bij positieve afloop wordt een startdatum afgesproken.

3. Kennis van de Nederlandse taal is een must.

4. Je ontvangt 500 euro in de eerste week na opstart van het voltijdse contract en nog eens 500 euro bij een verlenging van het contract na 3 maanden.

5. Je ontvangt een fiche 281.5 voor uw belastingaangifte (hou er rekening mee dat je 33 procent belasting zal betalen).

6. De chauffeur in kwestie ontvangt een tekenpremie van 2.000 euro bruto (wordt uitbetaald in 3 schijven vanaf de eerste contractverlenging).