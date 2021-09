Filippo Ganna verontschuldigt zich bij Belgen na nieuwe wereldtitel: “Winnen in je thuisland is geweldig, maar ik wou vandaag ook winnen”

Een Belgisch feestje leek lange tijd in de maak, want aan de eerste twee tussenpunten had Wout van Aert de snelste tijd in handen. Aan de eindstreep m...