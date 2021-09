Klimaatbetoger duikt plots op aan finish van WK tijdrijden

Het was nagelbijten toen de Italiaanse renner Filippo Ganna net voor Wout van Aert over de finish reed in Brugge tijdens het WK tijdrijden. Niet lang nadat ook Evenepoel een podiumplaats veroverde,dook er een ongenode gast op op het parcours. Een klimaatbetoger zwaaide er met een plakkaat: “I’m terrified how our kids will die because of the climate crisis”. De man kreeg niet lang de kans om zijn boodschap over te brengen en werd al snel naar buiten geëscorteerd door enkele politieagenten.