Manchester United pakt in extremis nog zege na dolle slotfase, Leandro Trossard geeft assist bij verrassend Brighton

Manchester United heeft op het nippertje de zege gepakt op bezoek bij West Ham United. De Red Devils kwamen na een halfuur op achterstand, maar na de gelijkmaker van Cristiano Ronaldo en een late goal van Jesse Lingard - eerder deze week nog het zwarte schaap na een flater tegen Young Boys Bern - werd er alsnog met 1-2 gewonnen. West Ham miste nog een penalty in de absolute slotfase.

West Ham United was duidelijk niet onder de indruk van de komst van CR7, want The Hammers begonnen prima aan de wedstrijd. Jarrod Bowen was tot twee keer toe heel gevaarlijk en na een halfuur spelen gaf hij de assist voor de openingstreffer van Said Benrahma. Manchester United was net daarvoor voor het eerst gevaarlijk geweest via Bruno Fernandes, die de paal trof.

Lang hoefde Manchester United niet te achtervolgen, met dank aan hun Portugese duo. Bruno Fernandes bracht voor en bereikte Ronaldo, die eerst Fabianski trof maar in de rebound toch de 1-1 maakte.

Dat leek lange tijd ook de eindstand te worden, tot de wedstrijd in de slotfase nog volledig op zijn kop werd gezet. Jesse Lingard zette vlak voor het ingaan van de extra tijd de 1-2 op de tabellen en maakte zo zijn flater van het Champions League-duel tegen Young Boys Bern goed.

Maar de wedstrijd was nog niet gespeeld. In de 94ste minuut kreeg West Ham nog een strafschop toegewezen na hands van Luke Shaw. De ervaren Mark Noble werd voor die belangrijke trap nog het veld ingestuurd. Dat liep echter faliekant mis. David De Gea redde de elfmeter van Noble.

Met zijn redding maakte David De Gea ook komaf met een zwart beest, want het was immers al vijfenhalf jaar geleden (!) dat de Spaanse keeper nog een penalty gestopt had. Dat was toen een strafschop van Romelu Lukaku - in die tijd nog in dienst bij Everton - in de halve finale van de FA Cup. Tijdens de Europa League-finale afgelopen lente was De Gea bovendien helemaal kop van Jut toen hij in de beslissende strafschoppenreeks elf penalty’s binnenliet en vervolgens zijn eigen strafschop miste, waardoor Villarreal de Europa League won.

Trossard geeft assist

In het klassement komt Manchester United nu samen aan de leiding met Liverpool en Chelsea. Die clubs tellen elk 13 punten. De eerste achtervolger is verrassend genoeg Brighton, dat Leicester City met 2-1 versloeg. Leandro Trossard speelde de hele match bij Brighton en gaf de assist voor de 2-0 van Welbeck.

Eerder had Maupay vanaf de stip de score geopend. Youri Tielemans stond in de basis bij Leicester en gaf de assist voor het doelpunt van Vardy, maar meer dan dat zat er niet meer in voor The Foxes. Eindstand: 2-1. Timothy Castagne viel in de 68e minuut ook nog in bij Leicester City.