Stuttgart verliest van Bayer Leverkusen ondanks doelpunt van Orel Mangala

Op de vijfde speeldag van de Duitse Bundesliga heeft Leverkusen met 1-3 gewonnen op het veld van Stuttgart. Orel Mangala maakte het enige doelpunt voor Stuttgart.

Stuttgart kwam 0-2 achter na twintig minuten spelen door doelpunten van Robert Andrich (2.) en Patrik Schick (19.). Na een halfuur spelen en tussenkomst van de VAR kreeg Andrich rood na een afschuwelijke tackle, waardoor Bayern Leverkusen na een halfuur met tien verder moest. In de 38ste minuut bracht Mangala Stuttgart terug in de wedstrijd. Hij werd na een uur spelen vervangen door Hamadi Al Ghaddioui. In minuut 70 zette Florian Wirtz, die eerder Schick bediende bij zijn doelpunt, de 1-3 eindscore op het bord.

In het klassement klimt Bayern Leverkusen naar een voorlopige derde plaats met tien punten. Stuttgart staat veertiende met vier punten.