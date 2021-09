Standard al na amper zeven minuten met een mannetje minder tegen Anderlecht nadat Ameen Al-Dakhil aan de noodrem trekt

Voor Standard was al na zeven minuten duidelijk dat deze editie van de Clasico voor hen een heel moeilijke zou gaan worden. De Rouches moesten immers al snel met tien man verder nadat Ameen Al-Dakhil rechtstreeks rood pakte. Na een slechte controle gaf hij de bal af aan Yari Verschaeren, waarna Al-Dakhil zelf aan de noodrem moest trekken. Scheidsrechter Nicolas Laforge twijfelde niet.

Standard-coach Mbaye Leye greep even later in door Gojko Cimirot te wisselen voor centrale verdediger Nathan Ngoy. Toen was Anderlecht echter al op voorsprong geklommen na een goal van Lior Refaelov.