Onrust op vliegtuig TUI omdat reizigers na uren wachten naar Parijs in plaats van Brussel vliegen

Een technisch probleem en een lokale agent in Marokko die zijn werk niet goed deed hebben dit weekend voor onrust gezorgd op een vlucht van TUI fly. Door een technisch probleem moesten de passagiers uren wachten op een vervangtoestel. Uiteindelijk vlogen ze niet naar Brussels Airport, maar naar de luchthaven van Orly in Parijs.

Een vlucht van het Marokkaanse Fez naar Brussel Airport liep veel vertraging op door een technisch probleem. Omdat het niet meteen kon opgelost worden en een wisselstuk moest overgebracht worden, werd een vervangtoestel ingezet. Vooraleer dat ter plaatse was, moesten passagiers een hele nacht wachten. Zonder nieuws, zonder eten of drinken, zonder hotel. Maar daar stopt het niet. Toen het toestel uiteindelijk vertrok, vloog het niet zoals voorzien naar Brussel, maar naar Orly in Parijs.

Volgens Piet Demeyere van TUI fly was er in Brussel geen vervangtoestel beschikbaar, waardoor een vliegtuig van Orly naar Marokko gestuurd. Maar dat had geen landingsrechten in Brussel, dus moest het terug naar Orly.

De agent van TUI fly in Fez moest ter plekke de gestrande reizigers opvangen en hen daarover inlichten, maar die heeft zijn job blijkbaar niet naar behoren gedaan. Alle reizigers ontvingen ook een sms van TUI met de uitleg dat ze via Orly naar huis terug zouden keren. Maar niet iedereen heeft dat gelezen of begrepen.

“Onze agent is alleszins zwaar in gebreke gebleven omdat hij de reizigers niet correct heeft geïnformeerd. Er wordt ook onderzocht of het klopt dat de reizigers geen eten en drinken kregen aangeboden en eventueel een hotel. We kunnen daar nu geen uitspraken over doen vooraleer we weten hoe alles exact verlopen is”, zegt Piet Demeyere van TUI.

Passagiers weigeren van boord te gaan

Toen het vliegtuig enkele uren later in Orly en niet in Brussel aan de grond bleek te staan, ontstond er onrust aan boord. “Enkele mensen zijn over hun toeren geraakt en er is zelfs medische hulp aan boord moeten komen voor iemand met een dringend medisch probleem. Verscheidene mensen weigerden ook om van boord te gaan en eisten dat het toestel zou doorvliegen naar Brussel. Uiteindelijk vertrokken de bussen met reizigers voor een rit van nog een ruim drie uur naar ons land.

“Dat is best vervelend, dat begrijpen wij zeer goed. Maar een technisch defect kan altijd. En hier was een bijkomend probleem dat het vervangtoestel niet in Brussel mocht landen. Dus zat er niets anders op”, klinkt het bij TUI.

De reizigers mogen normaal gezien op een schadevergoeding rekenen. Dat is zo voorzien bij vertragingen van langer dan drie uur door technische problemen, tenzij er sprake zou zijn van overmacht.