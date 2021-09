Anuna De Wever noemt Gert Verhulst “oude witte hetero man” en krijgt bakken kritiek: “Woke waanzin”

Klimaatactiviste Anuna De Wever krijgt op sociale media de wind van voren nadat ze Gert Verhulst een “oude witte hetro” heeft genoemd. Onder meer staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) nam haar op de korrel.

Klimaatactivist Anuna De Wever trok zondag op sociale media flink van leer tegen Gert Verhulst, die volgens haar de klimaatcrisis minimaliseert en geen kennis van zaken heeft. Verhulst had eerder in een interview gezegd dat zij Groen had kaalgeplukt en dat haar klimaatmarsen een vergiftigd geschenk waren. Dat De Wever hem een “oude witte hetero man” noemde, schoot bij velen in het verkeerde keelgat.

Een oude witte hetero man die de klimaatcrisis compleet minimaliseert en een mening geeft over iets waar hij totaal géén kennis over heeft. What else is new? ??https://t.co/JjRRIFAzXx — Anuna De Wever Van Der Heyden (@AnunaDe) September 19, 2021

Om te beginnen bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Onverdraagzaamheid verschijnt in vele gedaanten. Kunnen we stoppen met de mening van een persoon te herleiden tot leeftijd, huidskleur, geaardheid en geslacht? Is dat zo moeilijk?”, klonk het.

Onverdraagzaamheid verschijnt in vele gedaanten. Kunnen we stoppen met de mening van een persoon te herleiden tot leeftijd, huidskleur, geaardheid en geslacht? Is dat zo moeilijk? https://t.co/CW8qSZ5HUg — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) September 19, 2021

“Focus op het inhoudelijk debat. Met persoonlijke aanvallen verbetert het klimaat niet”, reageerde Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys spreekt zelfs van “woke waanzin”. “Ben je het niet eens met wàt hij zegt of màg hij het niet zeggen omdat hij niet jong, trans en gekleurd is? Zo doe je de zaak waar je zegt voor te strijden verzanden in woke waanzin”, tweette hij.

Anderen reageerden met: “Gert Verhulst speelt de bal, Anuna De Wever speelt de man” of “Anuna De Wever voelt zich goed op de hoogte van het klimaat en de oude witte mannen moeten hun mond houden..” Of nog: “Anuna De Wever, shame on you. Hoe kan je dit taalgebruik hanteren en je eigen gemeenschap zo schaden. Jouw gemeenschap die lang al tegen deze stereotypering vecht! Foei foei foei. In the spotlight staan wil zeggen verantwoordelijkheid, let op je woorden!”