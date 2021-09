Werk jij meer of minder van thuis en hoe kijken andere telewerkers naar terugkeer? Vergelijk het hier

Op de Nationale Telewerkdag lanceren verkeersinstituut VIAS en de FOD Mobiliteit een tool waarmee je jouw telewerkprofiel kunt vergelijken met dat van andere thuiswerkers. Werk je meer of minder van thuis? Hoe kijken zij naar een eventuele terugkeer naar de werkvloer? En hoeveel tijd en centen bespaar je nu door thuis te werken?

We werken met bijna dubbel zo veel mensen van thuis uit als voor de pandemie en 80 procent van alle telewerkers blijft ook minstens twee dagen van kantoor weg per week. Dat wil zeggen dat niet enkel het aantal thuiswerkers stijgt, maar dat we evolueren naar structureel telewerk. Bijna de helft van alle thuiswerkers wil de huidige regeling ook na de pandemie behouden.

Geen grote impact

Dat telewerk zou volgens de FOD Mobiliteit en VIAS hand in hand moeten gaan met een duurzaam mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid. Want hoewel we meer dan een uur per dag sparen aan ritten en 60 procent van de telewerkers minstens één dag per week hun auto niet nemen om naar het werk te gaan, is de algemene impact van telewerk op bijvoorbeeld de mobiliteit zeker geen zwart-witverhaal.

“Zo is het percentage vrachtverkeer gestegen en nemen heel wat mensen die vroeger met het openbaar vervoer gingen opnieuw de auto, uit een nieuwe gewoonte en uit schrik voor het virus”, zegt Stef Willems van het verkeersinstituut VIAS. De helft van de telewerkers verplaatst zich volgens de resultaten van de rondvraag ook tijdens de dag, wat op een klassieke kantoordag niet of heel veel minder gebeurt. Een vierde van die extra verplaatsingen gebeurt zelfs met de auto.

Aanzuigeffect

Willems wijst ook naar enkele risico’s die verbonden zijn aan de combinatie van deels telewerken en deels naar kantoor gaan. “We moeten in de toekomst opletten voor de concentratie van onze verplaatsingen: bedrijven mogen niet al hun mensen op specifieke dagen naar kantoor laten komen en moeten ervoor zorgen dat niet iedere werknemer tijdens de spits op baan gaat. Daarnaast zou een verhuis van een kantoorruimte naar een goedkopere, minder goed bereikbare locatie de mobiliteit niet ten goede komen. Zelfde verhaal voor mensen die verder zouden gaan wonen van het werk omdat ze kunnen vaker kunnen telewerken. Die leggen uiteindelijk grotere afstanden af. We vrezen ook het mogelijk aanzuigeffect van lege parkings. Bedrijven kunnen dus beter een degelijk plan opstellen. En dat plan moet breed gaan: van voorzieningen thuis om ergonomischer te werken om telewerk nog aantrekkelijker te maken tot fiets- en mobiliteitsvergoedingen voor wie zich duurzamer wil verplaatsen. Anders zullen we hopeloos in de file staan als we straks weer met zijn allen de baan op gaan. We staan door dat hybride werken, deels van thuis en deels op de werkvloer, dus voor een pak uitdagingen op mobiliteitsvlak.”

