Lufthansa start kapitaalverhoging om staatssteun voor corona terug te betalen

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa start een zware kapitaalverhoging om een deel van de staatssteun terug te betalen die ze ontving tijdens de coronacrisis. Lufthansa hoopt in totaal 2,14 miljard euro bij te tanken, zo deelde het moederbedrijf van Brussels Airlines zondag mee.

Lufthansa plant van 22 september tot 5 oktober nieuwe aandelen in de etalage te zetten. Die zouden 3,58 euro per aandeel moeten kosten. De maatschappij wil de opbrengst gebruiken om 1,5 miljard euro terug te betalen aan de Duitse steunfonds WSF. Tegen het einde van het jaar wil Lufthansa dan nog eens één miljard ophoesten.

Lufhansa-baas Carsten Spohr had onlangs aangegeven dat zijn bedrijf de terugbetaling van de staatssteun nog met de huidige Duitse regering wou regelen. In Duitsland staan volgend weekend verkiezingen op de agenda. Nadien volgt de zoektocht naar een nieuwe coalitie.

Lufthansa klautert langzaam uit het dal van de coronacrisis. In augustus had het bedrijf meegedeeld dat het zijn verliezen had gehalveerd in het tweede kwartaal van dit jaar, in vergelijking met het tweede trimester van 2020.