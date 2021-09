Westerlo buigt achterstand tegen Deinze om en blijft leider

Op de vijfde speeldag van de 1B Pro League, de Belgische tweede klasse, keken Westerlo en Deinze mekaar in de ogen. De wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. Westerlo blijft aan de leiding in 1B, Deinze staat derde.

Deinze opende de score via een gunstige rebound die Youssef Challouk binnenwerkte (31.). Diezelfde Challouk bracht Deinze na een uur spelen 0-2 op voorsprong (64.). Westerlo onderging de wedstrijd, maar kwam goed terug in de laatste twintig minuten. Tuur Dierckx scoorde vanop de stip (72.) en Thomas Van den Keybus bracht Westerlo in de 85e minuut langszij met een fantastische volley vanop 25 meter.

Het klassement blijft ongewijzigd: Westerlo staat op de eerste plaats met elf punten uit vijf wedstrijden, Deinze is derde met negen punten, samen met Waasland-Beveren. Lierse, vierde in de stand, neemt het om 20u00 op tegen Lommel (7e, 4 punten).