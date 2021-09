De een haar zoon was jihadist, de ander haar dochter terreurslachtoffer: “De tranen die we huilen zijn dezelfde”

De zoon van Fatima was een jihadist die dreigde met terreur in ons land. De dochter van Sophie was een slachtoffer van de aanslagen in Brussel. Ze hebben elkaar gevonden, nadien. Ze zijn hartsvriendinnen geworden, nu hebben ze samen een boek geschreven. “We denken vaak aan de slachtoffers en hun familie. Maar waar kunnen de moeders van de daders heen met hun verdriet?”