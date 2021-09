Autoloze Zondag in Brussel zonder grote incidenten, brandweer telt wel 255 interventies

Brussel - De 21ste editie van Autoloze Zondag in Brussel is rustig verlopen. Dat blijkt uit een balans van het kabinet van Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

Er waren enkel kleine incidenten, aldus de communicatiedienst van de minister. Het ging dan bijvoorbeeld over valpartijen, dronken personen en nieuwsgierige mensen die zich in de afgesloten tunnels waagden. Meer mensen dan op een gewone zondag gebruikten het openbaar vervoer.

“Het was heerlijk om zoveel mensen te zien genieten van de rust en de ruimte”, zei Van den Brandt. “De autoloze zondag illustreert erg goed het potentieel van Brussel bij een eerlijkere verdeling van de publieke ruimte. We zullen daaraan blijven werken.”

Het aantal medische interventies van de Brusselse brandweer lag hoger dan bij de vorige twee edities. Tussen 9.30 en 19 uur waren er volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw 255, waarvan een honderdtal voor mensen die gevallen waren met de fiets of de step. In 2020 waren er op de autoloze zondag 212 interventies, in 2019 waren het er 246.

Derieuw merkt daarbij wel op dat sommige zieken of gewonden zich op een normale dag met de auto naar de spoeddienst zouden hebben begeven, maar daar nu een ziekenwagen voor hebben opgeroepen.