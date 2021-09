Antwerp-trainer Brian Priske opgelucht na zege tegen Seraing: “En zeggen dat ik Frey bijna naar de kant had gehaald ...”

“Ze stonden goed georganiseerd en teerden op de tegenaanval, waarmee ze het ons bij vlagen moeilijk maakten. Maar al bij al is dit wel een verdiende zege”, blikte Antwerp-trainer Brian Priske terug op de 2-1-overwinning tegen Seraing.

“Uitblinken deden we niet, maar we hadden veruit de meeste kansen”, analyseerde Priske. “We hadden een paar keer meer kunnen scoren, maar daarvoor maakten we de verkeerde beslissingen en waren we te slordig in de zone van de waarheid. Zo hebben we het onszelf onnodig moeilijk gemaakt. Het kan beter en het moet ook beter. Voorts ben ik trots op wat de invallers hebben laten zien vandaag.”

Want het moest, op Frey na, vooral van de invallers komen na de 0-1. Priske had maar op één positie gewisseld na de zware Europese verplaatsing van donderdag. Dessoleil hield Bataille uit de ploeg. “Dessoleil was niet uitstekend, maar zeker niet slecht. Hij deed wat van hem verwacht werd zonder al te veel risico in zijn spel te leggen en dat is ook normaal in de eerste match voor je nieuwe club.”

Over de rotatie: “Dat is een lastige kwestie. Na Omonia (de 2-2 tegen OHL, red.) voerde ik meerdere wissels door en werd er geopperd dat het te veel was. Nu is het weer omgekeerd. Het pakte inderdaad niet perfect uit. Hier en daar zal er wel wat vermoeidheid zijn ingeslopen, maar ik wou vooral de rust in de ploeg bewaren.”

Geen perfecte match dus, maar wel opnieuw de volle buit gepakt. Getekend: Michael Frey. “Het was niet eens zijn beste match vond ik, maar hij was opnieuw heel belangrijk voor ons”, was Priske lovend over zijn topschutter. “Ik heb graag dat Mike (Frey. red) in de zestien blijft, maar wat hij bij die assist liet zien was knap. Zo tevreden was ik niet over hem na zijn eerste 65 minuten. Als Anders Nielsen (Priskes assistent-coach, red.) er niet was had ik Frey wellicht naar de kant gehaald.”

Pieter Gerkens: “Altijd moeilijk na een Europese verplaatsing”

Matchwinnaar Pieter Gerkens was uiteraard blij met de drie punten. “Het is bijna altijd moeilijk na een Europese verplaatsing, ongeacht welke tegenstander, en dat hebben we vandaag weer ondervonden. Het was wroeten en zoeken, maar de zege was wel verdiend.”

Gerkens scoorde de winning goal, goed voor de drie punten, nadat hij ook al verlengingen uit de brand had gesleept tegen Omonia Nicosia. “Het is moeilijk om de balans te vinden tussen belangrijke acties leveren en jezelf wegcijferen voor het team. Ik ben heel blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen op een erg moeilijk moment.”

Zowel tegen Omonia als tegen Seraing was Gerkens belangrijk in de rol van invaller. “Die rol van invaller is niet iets waar je op voorhand op hoopt, maar belangrijk zijn voor de ploeg komt voor mij op de eerste plaats. En natuurlijk wil ik aan elke wedstrijd beginnen. Voorlopig is dat niet het geval, dus is het aan mij om belangrijk te blijven en het de trainer zo moeilijk mogelijk te maken bij zijn keuzes.”