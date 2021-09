Student Dali (20) na 13 uur zwaargewond op straat gevonden: “Relschoppers Overpoort hadden het gemunt op lintjes”

Gent / Sint-Niklaas - Een student die vrijdagnacht vermist raakte na een avond in de Gentse Overpoort, is pas 13 uur later zwaargewond teruggevonden in het stadscentrum. “Hij heeft een hoofdwonde, een zware hersenschudding en ligt op intensieve zorg”, zegt de vader van Dali van Buynder (20) uit Sint-Niklaas. “Hij kan zelf niet vertellen wat er gebeurd is.”

Van Buynder is vicepraeses van studentenclub Politeia. Vrijdagnacht was hij met de andere clubleden in café Porter House, waar hij rond 4.30 uur naar zijn studentenkot bij het Sint-Pietersstation vertrok. “Hij had de laatste uren alleen water gedronken, want hij wilde op zaterdag gaan zeilen”, weet zijn vader. Wat er daarna gebeurde, is niet duidelijk.

Rond dat moment braken er rellen uit in de Overpoort, en zijn vader meent dat de student daar het slachtoffer van werd. “Ze hadden het gemunt op lintjes. Dali had zijn labojas en lint aan, en moest door die straat. Enkele studenten die na hem wilden vertrekken, moesten verschrikt door het tumult terugkeren. Een van de studentes liep een gebroken arm op. Dali is een rustige jongen. Hij zou zelf geen ruzie zoeken.”

Pas zaterdagavond om 17.30 uur merkte een studente de gewonde Van Buynder op aan de studentencampus Plateau. Het parket en de politie voeren een onderzoek. Studentenclub Politeia en zijn familie vragen iedereen die weet wat er gebeurd is, contact op te nemen met de politie.

