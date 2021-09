CD&V wil rookverbod aan schoolpoorten, bushaltes en op speelpleintjes

Zien roken, doet roken. Het is voor CD&V de belangrijkste reden om voor een rookverbod te gaan aan de schoolpoort, op speelpleintjes of aan de bushalte. Het moet vermijden dat kinderen en jongeren passief meeroken en de slechte gewoonte overnemen. De Stichting tegen Kanker steunt het initiatief.

Jongeren grijpen minder dan vroeger naar de sigaret, maar de strijd tegen tabak is nog niet gedaan. Uit cijfers van Sciensano blijkt dat een op de zes Vlamingen rookt. Elk jaar zorgt roken voor 14.000 vroegtijdige overlijdens, dat zijn er net geen 40 per dag.

Omdat gewoonteroken vaak begint met experimenteren op jonge leeftijd, willen de Vlaamse CD&V-Parlementsleden Maaike De Rudder en Katrien Schryvers net daar ingrijpen. Zij hebben een voorstel klaar om een rookverbod in te stellen op publieke buitenruimtes waar veel kinderen en jongeren zijn, zoals aan de schoolpoort, haltes voor het openbaar vervoer of speelpleintjes. “De eerste sigaret wordt meestal op jonge leeftijd gerookt, maar bijna driekwart van de rokers heeft daar op latere leeftijd spijt van”, zegt Schryvers.

In de buurt van rokende volwassenen staan, doet niet alleen passief meeroken. Het zet volgens studies ook aan om zelf te beginnen. “Zien roken doet inderdaad roken”, bevestigt tabakexperte Suzanne Gabriëls van Stichting tegen Kanker. “Jongeren die het bijvoorbeeld zien in films of series gaan dat ook als normaal beschouwen en aangezet worden het ook te doen.”

Volgens Maaike De Rudder is het ook de bedoeling om kinderen er niet meer mee te confronteren. “Zodat ze bij wijze van spreken niet meer weten dat het bestaat.” Het moet op langere termijn voor een rookvrije generatie zorgen, wat ook de doelstelling is van het gelijknamige initiatief van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Films en series

In openbare binnenruimtes zoals scholen of stations bestaat al een rookverbod. Negentien steden en gemeenten beslisten al om dat ook voor publieke buitenruimtes te doen. Ook op het WK Wielrennen in Leuven is er een verbod. En in sportstadions heeft Sport Vlaanderen daar ook voor gezorgd. “Maar het gaat om vrijblijvende initiatieven en de regels verschillen sterk over het grondgebied, wat voor veel onduidelijkheid zorgt”, zegt De Rudder. Vandaar het CD&V-voorstel om overal in Vlaanderen een verbod in te stellen. In eerste instantie daar waar veel kinderen en jongeren komen, maar op termijn in alle publieke ruimtes.

Het is Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) die het verbod moet opleggen. Hij is alvast bereid de maatregel te onderzoeken, maar wil eerst overleg plegen met de andere regeringen. De Stichting tegen Kanker staat ook achter het voorstel. “Op voorwaarde dat hier niet cavalier seul wordt gespeeld en het verbod wordt ingebed in een totaalbeleid”, zegt Suzanne Gabriëls. Volgens haar volstaat een wet alleen niet en moeten alle overheden en zelfs de rokers zelf bij het beleid worden betrokken. Anders brengt het weinig zoden aan de dijk, meent ze.