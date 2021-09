Mbaye Leye laat zich niet van de wijs brengen na nederlaag tegen Anderlecht: “Het leerproces gaat voort”

Al-Dakhil (vroeg) en Fai (laat) kregen rood. Tussenin maakte Refaelov het verschil. Geen man overboord voor Standard-trainer Mbaye Leye, die zich groots toonde in de nederlaag. “Als je voor de jeugd kiest, moet je aanvaarden dat er fouten gebeuren.”

Een hoogstaand duel was het niet. Geen verwijt aan een moedig Standard, dat ondanks een numerieke minderheid gedurende tachtig minuten bleef geloven in puntgewin. Wel aan paars-wit, dat na de vroege 0-1 van Refaelov al dacht dat de buit binnen was en zodoende met kak in de broek het einde haalde. Of heet dit: zakelijk? Hoe dan ook geen Brusselse kat die daar achteraf om maalde.

Voor Mbaye Leye waren de druiven uiteraard zuur. Een trainer van Standard gaat in de clasico niet graag de boot in. Maar hij toonde zich groots in de nederlaag. “Sinds het begin van het seizoen zijn wij een bepaalde weg ingeslagen. Die van de jeugd. Wel, dan moet je als trainer aanvaarden dat er fouten gebeuren. Zoals vandaag.”

Waarna hij nadrukkelijk youngster Al-Dakhil in bescherming nam. “Eerlijk is eerlijk, na goed vijf minuten was de wedstrijd gespeeld. Het gevolg van een jeugdzonde. Maar dat verandert mijn beeld van Al-Dakhil niet. Hij is geen gewone maar een uitzonderlijke voetballer. Het is een superspeler die speelt als een kampioen. Hij blijft voor mij een basisspeler.”

Woorden die bij collega Kompany op veel bijval konden rekenen. “Ik vind het geweldig dat een coach op de ingeslagen weg voortgaat, ook na een tegenslag. Je mag je niet laten leiden door de waan van de dag. Dat wordt wel eens vergeten.”

“Fai wilde te graag”

Hoe dan ook: voor Standard is dit een uppercut. Desondanks rechtte Leye resoluut de rug. “Zelfs met tien en later met negen hebben we iets getoond. De mentaliteit was voorbeeldig. De onnodige overtreding van Fai is daar ook een gevolg van, hij wilde – helaas op de verkeerde manier – zijn ploeg iets bijbrengen. Al bij al gaven we weinig weg. We creëerden zelfs nog kansen en met wat geluk hadden we langszij kunnen komen. Ik wilde ook met een man minder niet achteruit kruipen en in de mate van het mogelijke met twee spitsen blijven spelen. Die 4-3-2 werkte goed. Ik heb er veel van opgestoken. Het leerproces gaat voort.”

Hij besloot zowaar met een sneer naar een journalist die een vraag durfde stellen over Dussenne, Lestienne en Carcela. “Ik neem al mijn beslissingen in eer en geweten. Ik stel de beste spelers op die ik ter beschikking heb. Als het je interesseert: Carcela traint goed en Lestienne doet het goed bij de U21.” Punt gemaakt.

