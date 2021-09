Grote brand in migrantenkamp op Griekse Samos

Het bewuste migrantenkamp in 2017. Foto: BELGAIMAGE

In een migrantenkamp op het Griekse eiland Samos is zondagavond een grote brand uitgebroken. Het is volledig ontruimd.

Het gaat om een migrantenkamp in Vathy, dat tegen eind deze maand zou worden ontmanteld. Volgens de burgemeester van Samos, Georgios Stantzos, zijn alle bewoners geëvacueerd. Veel van hen hebben zich op een parking in de buurt verzameld.

Op de piek verbleven in het kamp op het Egeïsche eiland, dat aanvankelijk een capaciteit van 680 had, tussen 2015 en 2016 zowat 7.000 asielzoekers. Nu vonden er nog zowat 300 onderdak in onhygiënische omstandigheden. Zij worden overgebracht naar een nieuw gesloten opvangcentrum, zo maakte het Griekse migratieministerie bekend.