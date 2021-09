Lichaam dat voldoet aan beschrijving van vermiste influencer Gabby Petito (22) gevonden

De Amerikaanse politiedienst FBI heeft bevestigd dat een lichaam gevonden is dat zo goed als zeker van Gabby Petito (22) is, tijdens de zoektocht naar de vermiste influencer en haar verloofde Brian Laundrie (23).

Nadat eerder op zondag al werd bekendgemaakt dat een lichaam was gevonden, heeft de FBI tijdens een persconferentie meegedeeld dat het zo goed als zeker om Gabby Petito gaat. De FBI begon met medeleven aan te bieden aan haar familie nu zij rouwen om het verlies van hun dochter. Daarna zei FBI-chef in Denver Charles Jones dat in de buurt van het kampeergebied waar gezocht werd, Spread Creek in Grand Teton National Park in de staat Wyoming, een lichaam is gevonden dat voldoet aan haar beschrijving. Er is nog geen volledige forensische identificatie gebeurd om honderd procent bevestiging te bieden. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk.

De FBI en politie vragen nog steeds om informatie van personen die net als Gabby en haar verloofde Brian Laundrie tussen 27 en 30 augustus in het kampeergebied verbleven waar de jonge vrouw het laatste gezien werd, en mogelijk meer weten.

Ruzie tijdens roadtrip

De Amerikaanse Gabby Petito (22) trok in juli samen met haar verloofde Brian Laundrie (23) op roadtrip. In een busje dat ze zelf verbouwden tot mobile home, zou het koppel vier maanden lang de mooiste natuurparken van Amerika bezoeken. Maar Brian kwam vroegtijdig én alleen thuis in september. Op 11 september werd Gabby als vermist opgegeven, nadat al sinds eind augustus niets meer van haar werd vernomen.

The live update has concluded and we will share a recording soon. Our statement is attached & we have no additional comment at this time. #FBIDenver & our partners extend our condolences to Gabby's family. We thank the public for your generous support of this investigation. pic.twitter.com/kZiSVmJtqv — FBI Denver (@FBIDenver) September 19, 2021

Brian werd meerdere keren ondervraagd, maar weigerde mee te werken aan het onderzoek. Op 14 september verdween ook van hem elk spoor. Gabby’s familie geloofde niet dat hij ook vermist raakte, maar dat hij zich veeleer verstopte. Naar Brian wordt gezocht in het Carlton Reserve, een gigantisch natuurpark op zo’n 20 kilometer van zijn huis in Florida.

Saddened and heartbroken to learn that Gabby has been found deceased. Our focus from the start, along with the FBI, and national partners, has been to bring her home. We will continue to work with the FBI in the search for more answers. — North Port Police (@NorthPortPolice) September 19, 2021

Het koppel zou tijdens de roadtrip meermaals heftige ruzie hebben gekregen. Op 12 augustus belde een getuige nog de politie om een mogelijk geval van huiselijk geweld te melden. De politie haalde de twee uit elkaar en sprak ruim een uur met hen. Brian had krabwondjes, en Gabby verklaarde dat ze hem geen pijn had willen doen. Het koppel moest de nacht apart doorbrengen.

The search for Brian Laundrie continues Sunday morning in the Carlton Reserve. A team of more than 50 looking for anything of note after his parents say this is where he went. We continue to corroborate all info in the search for him and Gabby. 1-800-CALL-FBI. pic.twitter.com/20nt70mezz — North Port Police (@NorthPortPolice) September 19, 2021

