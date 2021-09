Eindelijk! De Gea stopt na 40 pogingen nog eens een penalty, terwijl zijn tegenstander unieke heatmap heeft

David De Gea en penalty’s bleken de voorbije jaren geen goed huwelijk. De Spaanse doelman van Manchester United bezorgde de Red Devils de 2-1 zege tegen West Ham United na nog eens een penaltystopper, zijn eerste na liefst veertig mislukte pogingen.

In de 94ste minuut kreeg West Ham nog een strafschop toegewezen na hands van Luke Shaw. De ervaren Mark Noble werd voor die belangrijke trap nog het veld ingestuurd. Dat liep echter faliekant mis. David De Gea redde de elfmeter van Noble.

Met zijn redding maakte David De Gea ook komaf met een zwart beest, want het was immers al vijfenhalf jaar geleden (!) dat de Spaanse keeper nog een penalty gestopt had. Dat was toen een strafschop van Romelu Lukaku - in die tijd nog in dienst bij Everton - in de halve finale van de FA Cup. Tijdens de Europa League-finale afgelopen lente was De Gea bovendien helemaal kop van Jut toen hij in de beslissende strafschoppenreeks elf penalty’s binnenliet en vervolgens zijn eigen strafschop miste, waardoor Villarreal de Europa League won.

Foto: ISOPIX

Niet enkel De Gea tekende een opmerkelijke statistiek op. Ook de penaltynemer Mark Noble deed zijn duit in het zakje. De middenvelder van West Ham United miste dus de penalty, maar dat bleek zijn enige baltoets van de wedstrijd. Noble was immers ingebracht enkel en alleen om de elfmeter om te zetten. De Engelse pundits waren niet mals over die beslissing van West Ham-coach David Moyes. “Het is een foute beslissing. Het is de 95ste minuut en hij had niet eens opgewarmd. Je kan een speler niet koud inbrengen voor zoiets, ook al maakt hij op training elke penalty”, zei Graham Souness.