Treinpassagier in gezicht gestoken in Rotterdam

Maandagochtend heeft een passagier op een trein in de buurt van het station Rotterdam Blaak een andere reiziger in het gezicht gestoken. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is voortvluchtig.

Het incident gebeurde rond 6.00 uur maandagochtend. Het is onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij was. Het is ook niet duidelijk of de twee mannen elkaar kennen.

De dader kon na het incident wegkomen. “Er is geen gevaar meer, de dader is voortvluchtig en niet meer in de trein. Waar hij wel is, en of hij het station uit is gegaan of een metro in, weten we niet”, aldus de politiewoordvoerder.