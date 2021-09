PSG-coach Pochettino probeert brandje met boze Messi te blussen: “Wilde hem net beschermen”

Een boze Lionel Messi werd zondagavond gewisseld na 75 minuten bij Paris-Saint Germain in het duel met Olympique Lyonnais (2-1).

De Argentijn maakte zijn ongenoegen duidelijk aan coach Mauricio Pochettino, maar die nam achteraf Messi in bescherming ondanks zijn boze reactie. “Ik nam de beslissing om hem te wisselen zodat hij niet geblesseerd zou raken”, stelde Pochettino achteraf. “We hebben nog een aantal belangrijke wedstrijden voor de boeg en we wilden Messi beschermen. Dit zijn beslissingen die voor het team gemaakt worden. Iedereen weet dat we een hoop fantastische spelers hebben, dus dit soort beslissingen zijn nu eenmaal een must. De ene keer ziet men dit positief, de andere keer niet.”

Tegen L’Equipe ging Pochettino dieper in op de wissel. “Ik ben hier om dit soort beslissingen te nemen, of ze nu goed vallen of niet”, klonk het daar duidelijk. “We hebben een kern van 35 spelers. Dan moet je elke beslissingen nemen voor het team en rekening houden met elke speler. Ik heb achteraf aan Messi gevraagd hoe hij zich voelde. Hij zei dat alles oké was.”