Pelé stelt het beter na operatie aan tumor: “Een goed humeur is het beste medicijn”

Pelé heeft zondag op Instagram bevestigd dat hij het steeds beter stelt. Op een foto steekt de Braziliaanse voetballegende de vuist in de lucht “om elke betere dag te vieren”. Vrijdag werd hij opnieuw kort opgenomen op de afdeling intensieve zorg van het Albert Einstein-ziekenhuis in Sao Paulo. Begin deze maand onderging Pelé een operatie, waarbij een vermoedelijke tumor in de dikke darm werd verwijderd.

“Een goed humeur is het beste medicijn en daar heb ik genoeg van”, aldus de 80-jarige Pelé. “Het kon niet anders. Ik heb zoveel genegenheid ontvangen dat mijn hart vol dankbaarheid is. Dank aan al het geweldige personeel van het Albert Einstein-ziekenhuis!”

De drievoudige wereldkampioen werd vrijdagmorgen kort “uit voorzorg” opgenomen op intensieve zorg vanwege ademhalingsmoeilijkheden. Zodra zijn toestand opnieuw stabiel was, werd hij overgebracht naar de semi-intensieve afdeling. De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij verschijnt nog maar zelden in het openbaar.