Extra politie in Overpoort na zware rellen, cafébaas zag sfeer compleet omslaan: “In 30 jaar nooit meegemaakt”

Gent -

Na de zware rellen van afgelopen weekend in de Overpoort gaat de politie extra manschappen inzetten in de feeststraat. De twee agenten die op weg naar de rellen met hun wagen tegen een paal knalden, verkeren niet meer in levensgevaar. Cafébaas Tim Joiris spreekt van ongeziene taferelen afgelopen weekend.